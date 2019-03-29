РИАМО – 29 мар. В подмосковном электропоезде транспортные полицейские задержали пассажира за незаконный оборот оружия, у иностранца, находящегося в межгосударственном розыске, изъяли пистолет Макарова и боевые патроны, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Жителя одного из сопредельных государств, находящегося в межгосударственном розыске, задержал наряд транспортной полиции, сопровождавший электропоезд сообщением Москва – 47 километр. Мужчина распивал спиртные напитки в вагоне состава, чем привлек внимание полицейских», – отмечается в сообщении.

В общении с сотрудниками гражданин проявил нервозность.

«На вопрос о наличии у него запрещенных предметов – заявил об имеющемся у него оружии», – подчеркивается в материале.

В наручниках мужчину доставили в дежурную часть ЛОП на станции «Люберцы», где в ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты два предмета, похожих на пистолеты, а также два магазина, один из которых с шестью патронами.

«Проведенная баллистическая экспертиза установила, что один из изъятых пистолетов относится к категории нарезного огнестрельного оружия и является пистолетом конструкции Макарова калибра 9 миллиметров, а шесть патронов в магазине относятся к категории боеприпасов для нарезного оружия», – подчеркивается в сообщении.

Второй изъятый пистолет относится к гражданскому оружию самообороны, запрещенный к обороту в нашей стране.

«По информации, полученной от белорусских правоохранительных органов, задержанный имеет порядка 30 судимостей за различные преступления, совершенные им на территории республики. Кроме того, 30-летний житель соседнего государства пояснил полицейским, что в России скрывается от уголовного преследования у себя на родине», – дополняется в сообщении.

В Подмосковье мужчина направлялся, чтобы найти работу и жилье. Это он и отмечал в электропоезде со своим новым знакомым.

В настоящее время в отношении данного гражданина отделом дознания ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Подозреваемый арестован. Ведется следствие.