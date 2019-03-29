РИАМО – 29 мар. Компания Volvo Cars Russia в июне впервые запустит в России сервис длительной аренды автомобилей по подписке, пишет газета «Ведомости».

«Клиент должен будет заполнить анкету на специальном сайте и приложить пакет документов. Услуга будет доступна для лиц от 25 лет, стаж вождения учитываться не будет. Проверка документов и платежеспособности займет несколько дней», – отмечается в материале.

Затем необходимо будет зарегистрировать в системе банковскую карту и произвести первый платеж, средства будут списываться с карты ежемесячно автоматически. Срок подписки фиксированный – один год.

Компания предоставит 50 автомобилей Volvo XC60 в максимальной комплектации (цена от 3,8 миллионов рублей). Стоимость подписки составит 59 500 рублей ежемесячно. В проекте будут участвовать только московские дилеры.