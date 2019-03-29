РИАМО – 29 мар. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретился с делегацией провинции Хунань, которую возглавил заместитель председателя Народного правительства провинции Хунань Ло Цзяньцзюнь.

«В этот раз мы приехали в Россию двумя отдельными делегациями. Одна делегация, которая сегодня здесь присутствует, правительственная. Другая – занимается торгово-экономическими отношениями. Сейчас наша основная цель – развитие рейса Китай-Европа. Начиная с 2014 года, провинция Хунань поддерживает инициативу китайского правительства по развитию торгово-экономических отношений в рамках стратегии «Один пояс – один путь», и сейчас провинция Хунань реализует проект скоростных поездов через Россию «Китай-Европа», – заявил на встрече Ло Цзяньцзюнь.

Хромов в ходе мероприятия подчеркнул, что Подмосковье готово рассмотреть и поддержать любые бизнес-инициативы, которые пойдут на пользу совместным российско-китайским проектам.

«Мы поддерживаем расширение того потока, который из Московской области отправляется контейнерными поездами в Китай. В Подмосковье достраивается один контейнерный терминал совместно с китайской компанией и подведомственной компанией ОАО «РЖД». Помимо этого, у нас на территории существуют еще два таких же транспортно-логистических хаба, которые сейчас расширяют свою работу. Это ТЛЦ «Селятино» и ТЛЦ «Восточное». Так, уже сейчас поезда из «Селятино» отправляются в Китай», – дополнил Хромов.

По его словам, для развития и поддержки данного вида транспортировки отечественным экспортным центром компенсируется часть затрат по транспортировке по РФ товаров, произведенных в нашей стране.

Провинция Хунань расположена в юго-восточном Китае. Граничит с провинциями Хубэй, Цзянси, Гуандун, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанским автономным районом, городом центрального подчинения Чунцин.

К наиболее крупным и экономически развитым городам провинции относятся Чанша, Чандэ, Чжучжоу, Юэян, Хуайхуа, Иян, Юаньцзян, Лэншуйцзян, Юнчжоу.

Провинция занимает одно из ведущих мест в КНР по горнодобывающей промышленности, цветной металлургии, производству электроники и стройматериалов.

Между Московской областью и провинцией Хунань поддерживаются контакты на межмуниципальном уровне. Так, у городского округа Подольск установлены побратимские отношения с городом Хэньян.

В последние годы КНР стабильно входит в первую пятерку стран – ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья.

По итогам 2017 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых товаров. При этом внешняя торговля с КНР характеризуется для Московской области значительным отрицательным сальдо торгового баланса.

Внешнеторговый оборот Московской области с КНР за 2018 год составил 5714,7 миллиона долларов (рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом), в том числе, экспорт 224,9 миллиона долларов (снижение на 32,5%); импорт – 5489,8 миллиона долларов (увеличение на 19,4%).

На территории Московской области зарегистрированы свыше 40 компаний с участием китайского капитала.

По объему привлеченных в экономику Московской области инвестиций Китай входит в первую десятку стран-инвесторов (восьмое место). Общий объем инвестиций за 2008 – 2018 годы составляет около 700 миллионов долларов.