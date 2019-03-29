РИАМО - 29 мар. Количество частных хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных услуг Подмосковья с 2015 года возросло с 329 до 503, сообщил в пятницу на брифинге в РИАМО замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Стрельников.

«Если рынок конкурентный, то там не должно быть государственного сектора. Соответственно, должны преобладать частные хозяйствующие субъекты. Совместными действиями из 74 МУПов на сегодняшний день осталось 19. Количество хозяйствующих субъектов на данном рынке на территории Московской области с 329 возросло до 503. Это говорит о том, что конкуренция развивается, услуги становятся более качественными и более доступными для потребителя», – заявил Стрельников.

Он добавил, что совместная работа регионального подразделения УФАС и министерства потребительского рынка и услуг Московской области привела к сокращению количества жалоб по этому рынку.

Как отмечается в материале к брифингу, достижение на рынке ритуальных услуг Подмосковья было направлено для включения в «белую книгу» проконкурентных региональных практик, которую регулярно публикует ФАС для внедрения успешных методов развития конкуренции по всей стране.