РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В микрорайоне Кутузово в Подольске возвели очередной дом переменной этажности в ЖК «Бородино», объекту выдали заключение о соответствии объекта капитального строительства (ЗОС), соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Застройщиком является ООО «Мастер-Ком».

«Главгосстройнадзор Московской области 28 марта 2019 года выдал застройщику ООО «Мастер-Ком» заключение о соответствии объекта капитального строительства жилого дома №6 (№17) в Подольске в границах улиц Сосновой, Циолковского, границы города. Дом из 11-13-16 этажей соответствует требованиям действующих технических регламентов, нормативных правовых актов и проектной документации», – говорится в документе.

Дом планировали сдать в эксплуатацию еще в 2016 году, а в конце 2018 года для завершения строительства объекта застройщик привлек дополнительно 20 миллионов рублей.

Также в материале отмечается, что в начале марта нынешнего года инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выдали заключение о соответствии (ЗОС) жилого дома в ЖК «Бородино» №7. Площадь жилого дома переменной этажности (7-9-13-14) составляет 37 170 квадратных метров. К заселению готова 361 квартира, общая жилая площадь составляет 35 151 квадратный метр. В том числе 47 квартир-студий, 13 двухкомнатных студий, 121 однокомнатных, 139 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроили детскую и спортивную площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковку, сделали озеленение.