РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 мар. В весеннюю призывную кампанию, которая стартует 1 апреля, в Вооруженные силы РФ из подмосковного Красногорска планируют отправить 130 призывников, сообщил военный комиссар города Красногорск Николай Коротких.

В пятницу в военном комиссариате Красногорска состоялось заседание призывной комиссии. Возглавила заседание председатель призывной комиссии, глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Наряд на весенний призыв 2019 года – 130 человек. Задание президента нужно выполнить. В весеннем призыве нам предстоит вызвать на заседание призывной комиссии 1422 человека. Но мы уже имеем 800 граждан, которые не являются в военный комиссариат по повесткам», – сказал Коротких.

Он отметил, что наряд на осенний призыв 2018 года в Красногорске выполнили на 100 %.

«Подлежали вызову на заседание комиссии 1330 человек. Из них 768 прибыли на заседания призывной комиссии. Ограниченно годными и негодными к воинской службе признаны 240 человек. На военную службу были призваны и отправлены в войска 175 человек», – сказал Коротких.

Он отметил, что призывники отправились служить с желанием, просились служить в боевые части, и их желание по месту прохождения службы и родам войск учитывалось.

По словам Коротких, двое призывников из Красногорска проходят службу в Президентском полку.

«Явка в горокруге Красногорск составляет 51 %. Хорошо это или плохо? На самом деле, это плохо. Это значит, что половина молодых людей, которые подлежат призыву, не являются для того, чтобы встать на воинский учет в установленном порядке. Это значит, что мы где-то не дорабатываем. Может быть, в школах не довоспитывают. Может, в семьях неправильную политику ведут», – сказала Хаймурзина.

Она также выразила озабоченность тем, что менее четверти молодых людей являются абсолютно здоровыми и попадают в категорию «А».