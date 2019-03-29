РИАМО - 29 мар. В апреле начнутся реставрационные работы на двух памятниках писателю Николаю Гоголю на Никитском и Гоголевском бульварах, ремонт монументов планируется выполнить в течение двух лет, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«В 2019 году начнется реставрация двух самых знаковых памятников Николаю Васильевичу Гоголю. Один открыт в 1909 году, он авторства Николая Андреева. Второй сегодня стоит на Гоголевском бульваре, авторства Николая Томского. Срок реставрационных работ (составляет – ред.) до двух лет. Работы начнутся в ближайший месяц, в апреле», – сказал Емельянов.

Реставратор памятников каменного зодчества Олег Кабакин добавил, что реставрация будет проходить в несколько этапов.

«Первый этап – это установка лесов, чтобы можно было без проблем подняться и подойти к памятнику. Второй этап – дообследование и доосмотр, потому что что-то могли упустить в процессе, что-то могло появиться вновь», – сказал Кабакин.

По его словам, далее начнутся работы по очистке и промывке, которые покажут специалистам естественный вид камня и металла.

«Затем приступим к реставрационным работам», – заключил Кабакин.