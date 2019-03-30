РИАМО - 30 мар. Двенадцать экипажей дорожного патруля помогают водителям ориентироваться на дорогах в столичных районах Сокольники, Красносельский и Преображенское, где с субботы ограничили движение в связи с закрытием участка Сокольнической линии метро, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Двенадцать экипажей службы «Дорожный патруль» ЦОДД работают в районе закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Патрульные помогают водителям и разъясняют, как организовано дорожное движение в зоне временных ограничений, а также занимаются регулировкой дорожного движения», - сказал собеседник агентства.

С субботы и по 5 апреля включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро закрыт участок Сокольнической ветки между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского». В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменилась схема движения для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта.

На период закрытия станций запущены бесплатные автобусы КМ, которые курсируют между станциями «Комсомольская» и «Черкизовская» с остановками у «Красносельской», «Сокольников» и «Преображенской площади».

Автомобилистам необходимо учесть, что на время ограничений недоступны платные парковки на участках улиц Краснопрудной, Новорязанской, Краснобогатырской, Преображенский Вал и на дублере Большой Черкизовской улицы.

Водителей просят отказаться от поездок на автомобилях в район перекрытий, планировать свой маршрут заранее и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.