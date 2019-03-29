РИАМО – 29 мар. В рамках реализации партийного проекта «Локомотивы роста» единороссы Реутова начали формирование кадрового и идейного потенциала для создающегося в городе бизнес-инкубатора, сообщил в пятницу глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

«Бизнес-инкубатор станет точкой генерации инновационных идей и дальнейшей их коммерциализации. Инновационные проекты получат необходимое ускорение для выхода на рынок наукоемкой продукции. Партийцы принимают активное участие в формировании пакета предложений в различных сферах науки и производства, кроме того, предложат для работы над проектами наиболее квалифицированных специалистов», – сказал Каторов.

Он напомнил, что Реутов занял первое место среди 13 наукоградов России с проектом по созданию бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий в конкурсном отборе мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, проведенного министерством науки и высшего образования РФ. Размер средств субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта составит 23,1 миллиона рублей и будет направлен на оснащение бизнес-инкубатора высокотехнологичным оборудованием.

По словам Каторова, создание бизнес-инкубатора позволит решить проблему нехватки площадей для размещения инновационных стартапов и создаст дополнительно более 200 рабочих мест.

По данным Реутовского информагентства, бизнес-инкубатор площадью 1500 квадратных метров предусмотрен «Стратегией социально-экономического развития городского округа Реутов как наукограда Российской Федерации».