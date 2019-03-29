РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 мар. Одну из площадок олимпиады национальной технической инициативы – «Кванториум» подмосковного Королева презентовали координаторам федерального проекта «Локомотивы роста», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Детский технопарк «Кванториум» технологического университета встретил участников финала Олимпиады НТИ. С 26 по 30 марта в Королеве проходят финальные мероприятия Олимпиады научно-технической инициативы – системы командных инженерных состязаний школьников, дающих привилегии при поступлении в университеты России.

«Мы собирались, чтобы посмотреть и зафиксировать, в каком положении у нас находится сейчас работа с детьми, профориентацией и подготовкой кадров, организацией кружков и так далее», – сказал заместитель председателя комитета Государственной думы федерального собрания РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Мероприятие посетили представители промышленности, директора крупнейших заводов, академики, представители правительства Подмосковья, депутаты Мособлдумы, Государственной думы, студенты.

«В советское время, в постсоветское время понятие «кружок» связывалось прежде всего со школьным дополнительным образованием. Важно понимать, что это объединение энтузиастов не только детей и детей разных возрастов. Нам кажется, что это явление необходимо возродить», – сказал президент «Ассоциации участников технологических кружков» центра компетенций НТИ Федосеев Алексей.

Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитии государственно-частного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших и корпоративных практик для формирования инновационной среды.