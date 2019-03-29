РИАМО - 29 мар. Свыше 3 тысяч нарушений антимонопольного законодательства в сфере электроэнергетики выявлено и пресечено за 10 лет работы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы, сообщил в пятницу на брифинге в РИАМО замруководителя областного УФАС Дмитрий Стрельников.

«Управлением проведена значительная работа по оздоровлению рынка электроэнергетики, что позволило сократить количество жалоб и обращений. За время нашей работы более 3 тысяч нарушений антимонопольного законодательства было выявлено на данном рынке. Более 100 миллионов рублей перечислено в бюджет в виде штрафов», – сказал Стрельников.

Как отмечается в материале к брифингу, доступность энергетической инфраструктуры – один из ключевых показателей здорового инвестиционного климата региона.

В связи с этим, контроль в сфере электроэнергетики является одним из приоритетных направлений деятельности Московского областного управления ФАС России.