РИАМО - 29 мар. Свыше 120 дел об административных правонарушениях, связанных с незаконной рекламной деятельностью, возбуждено с начала года в Подмосковье, сообщил в пятницу на брифинге в РИАМО замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Стрельников.

«Более 120 дел уже возбуждено в этом году по СМС-рассылкам и другому спаму. Наложено более 2 миллионов рублей штрафов», – сказал Стрельников.

Он также дал рекомендации пользователям по защите от незаконных рекламных рассылок. По его словам, самый простой способ предотвратить спам – не давать свой номер телефона.

«Застраховаться от этого (получения незаконной рекламы – ред.) практически невозможно. Грубо говоря, вы оставили номер телефона в салоне красоты, а они загрузили его в базу, и вся страна знает ваш номер телефона. Если вам предлагают заполнить анкету и оставить номер телефона, пишите, что не согласны на распространение рекламы. Подписывайте и фотографируйте, фиксируйте, что вы выразили отказ», – разъяснил Стрельников.

Далее заместитель руководителя регионального УФАС посоветовал написать письмо с уведомлением о вручении по адресу регистрации организации. Если рекламная рассылка продолжится, необходимо обращаться в антимонопольные органы.