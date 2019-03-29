РИАМО - 29 мар. На портале «Добродел» началось народное голосование за места проведения общеобластного субботника в Подмосковье, за первый день проголосовало около 2 тысяч человек, которые предложили более 500 участков, опрос продлится до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Традиционный областной субботник в 2019 году состоится 20 апреля. Это ключевое мероприятие месячника благоустройства, в рамках которого будут приведены в порядок парки, дворы, вылетные магистрали, места отдыха, памятники и мемориалы, территории учреждений. Приоритет при уборке будет отдан участкам, за которые проголосовали жители», – подчеркнул Пестов.

Голосование организовано посредством добавления на карту отметок-«маркеров». Жителям предлагается поставить отметку, описать место и указать, почему именно эта локация должна быть очищена от мусора в первую очередь. Рекомендуется добавлять фотографии. При этом можно не только предлагать новые места, но и голосовать за уже добавленные.

Голосование проводится по ссылке. В целях защиты от возможных фальсификаций для голосования необходимо подтвердить свою личность посредством учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации «Госуслуги».

С 30 марта по 20 апреля в Московской области продлится месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в муниципалитетах. Муниципальные субботники состоятся 30 марта, 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В ходе весенних субботников на территории региона планируется высадить 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, липа, остролистный клен и сирень. На субботниках запланирована культурная и спортивная программы с участием музыкальных коллективов, диджеев и фитнес-тренеров.