РИАМО - 29 мар. Отдельно стоящий корпус скорой помощи планируют построить на территории ГБУЗ №15 «ГКБ имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы» на Вешняковской улице, здание впишется в уже существующий ансамбль больницы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Появление отдельного корпуса, предназначенного для срочно поступивших пациентов, безусловно, ускорит оказание медицинской помощи. Достаточно сдержанное по форме и цвету здание впишется в уже существующий ансамбль больницы. Этот корпус включен в Адресную инвестиционную программу, поэтому строительство будет идти за счет городского бюджета», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Корпус будет четырехэтажным, общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Фасады запроектированы навесными, облицованные металлическими кассетами. В основе цветового решения здания – объединение с существующим комплексом, выполненном в светло-серых тонах. Дополнительные цветовые акценты призваны подчеркнуть объемные акценты.

Для приема больных будет организован удобный навес, рассчитанный на четыре машины скорой помощи. Из него пациенты попадают в приемную, затем в зону экстренного осмотра. После оценки состояния его могут направить либо в противошоковую палату, либо в хирургическую или терапевтическую смотровую. Также пациента могут направить в операционную – на лифте до четвертого этажа.

На третьем этаже расположится отделение интенсивной терапии и палатное диагностическое отделение на 30 коек. Помимо этого, на уровне первого этажа будет построен переход в главный корпус больницы.

Проектировщиком является АО «Дина интренешнл», заказчик – ГБУЗ города Москвы «Медпроект».

«Как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие пять лет в городе появится несколько десятков поликлиник и больничных корпусов», – заключил Кузнецов.