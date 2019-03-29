РИАМО – 29 мар. Вечером 30 и 31 марта Марс пройдет всего в трех градусах южнее звездного скопления Плеяды, красивое астрономическое зрелище можно будет наблюдать после заката над западным горизонтом около 22:30 по Москве, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Рассеянное звездное скопление Плеяды расположено в созвездии Тельца.

«Оно является ближайшим к Земле и одним из наиболее заметных для невооруженного глаза звездных скоплений. По расчетам астрономов скопление насчитывает около 3 тысяч звезд, а общая масса оценивается в приблизительно 800 масс Солнца. Плеяды также известны под названиями «Семь сестер», Стожары, Субару («собранные вместе»). У греков и римлян восхождение Плеяд до восхода Солнца означало возвращение весны», – отмечается в сообщении.

Плеяды на небе обращают на себя внимание даже далеких от астрономии людей – 6-7 ярких звезд хорошо выделяются на небосводе.

«При хорошем зрении и при отсутствии сильной засветки можно различить до 10-11 звезд, а в полевой бинокль видны до 30 звезд и хорошо различим рисунок из девяти главных звезд в виде ковшика с короткой ручкой», – подчеркивается в материале.

Марс в последнюю неделю марта также перемещается по созвездию Тельца.

«Его можно наблюдать в вечерние часы в западной части неба в виде яркой звезды с оранжевым светом», – уточняется в пресс-релизе.

Мартовский дует получится наблюдать при ясной погоде и вдали от ярких городских огней.