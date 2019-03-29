РИАМО – 29 мар. Вечером 30 и 31 марта Марс пройдет всего в трех градусах южнее звездного скопления Плеяды, красивое астрономическое зрелище можно будет наблюдать после заката над западным горизонтом около 22:30 по Москве, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.
Рассеянное звездное скопление Плеяды расположено в созвездии Тельца.
Плеяды на небе обращают на себя внимание даже далеких от астрономии людей – 6-7 ярких звезд хорошо выделяются на небосводе.
«При хорошем зрении и при отсутствии сильной засветки можно различить до 10-11 звезд, а в полевой бинокль видны до 30 звезд и хорошо различим рисунок из девяти главных звезд в виде ковшика с короткой ручкой», – подчеркивается в материале.
Марс в последнюю неделю марта также перемещается по созвездию Тельца.
«Его можно наблюдать в вечерние часы в западной части неба в виде яркой звезды с оранжевым светом», – уточняется в пресс-релизе.
Мартовский дует получится наблюдать при ясной погоде и вдали от ярких городских огней.
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