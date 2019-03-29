РИАМО - 29 мар. В 2019 году столичные центры госуслуг «Мои документы» впервые присоединятся к международной акции «Час Земли», в знак заботы о будущем планеты фасадное освещение всех 130 московских офисов отключат в ночь на 31 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Отключение светящихся вывесок не повлияет на работу центров госуслуг. Сотрудники будут принимать заявителей по привычному графику», – отмечается в материале.

Столица участвует в международной экологической акции с 2009 года. Она проводится правительством Москвы совместно с WWF России. Главная цель мероприятия – привлечение внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты.

В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около двух тысяч москвичей. Присоединиться к ней может каждый. Для этого достаточно 30 марта с 20:30 до 21:30 погасить в доме свет и выключить все электроприборы.