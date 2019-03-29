РИАМО - 29 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте приостановили оформление партии охлажденной форели весом 100 килограммов из Армении в сопровождении ветеринарного сертификата и авианакладной, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие даты выработки, указанной в ветеринарном сертификате – 22 марта 2019 года, и даты выработки, указанной в маркировочной этикетке груза – 23 марта 2019 года», – отмечается в материале.

Груз оформлен 24 марта после предоставления дополнительной информации от государственной ветеринарной службы Армении и нанесения корректных маркировочных этикеток.