РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска не хватает мест в школах, дети учатся во вторую смену, поэтому родители предложили использовать под филиал образовательного учреждения заброшенное здание ПТУ, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Климовск в Подольске пожаловалась, что дети в школе учатся в две смены, так как не хватает мест в школе. При этом пустует и разрушается здание бывшего ПТУ на улице Заводская, дом №4Б/А. В нем живут бомжи и находятся разные асоциальные элементы общества. Она попросила администрацию сделать там филиал школы. Обращение рассмотрел комитет по образованию администрации городского округа Подольск.

«Здание, расположенное по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, 4Б, литера А, в настоящее время находится в собственности администрации горокруга и передано в безвозмездное пользование МКУ «Градостроительное управление», – сказала председатель комитета по образованию администрации Подольска Надежда Фролова.

Она добавила, что по информации комитета по строительству и архитектуре администрации, реконструкция указанного объекта под нужды образовательного учреждения невозможна в связи с тем, что площадь земельного участка, на котором располагается здание не соответствует утвержденному законодательством нормативу, установленному для образовательных учреждений данной категории.

По ее словам, в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» вошло строительство общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне Климовск на улице Революции, дом №2. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь текущего года.