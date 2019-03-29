РИАМО – 29 мар. Арбитражный суд Москвы включил в реестр признанного банкротом экс-владельца АО «СУ-155» Михаила Балакина долг перед кредиторами в размере 6 миллиардов рублей, передает «Интерфакс».

«Как следует из картотеки суда, включены требования банка «ФК Открытие» в размере 3,5 миллиарда рублей, Инвестторгбанка – на 849,9 миллиона рублей, Сбербанка России – на 126,4 миллиона рублей и физлица на сумму 1,5 миллиардов рублей», – отмечается в сообщении.

Ранее Арбитражный суд по заявлению ООО «АлмазИнвест» признал бизнесмена несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества и утвердил его финансовым управляющим Артема Соболева.

Группа компаний «СУ-155» – один из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. В 2014 году у компании начались дефолты, а через год государство взяло ее на санацию – тогда у компании было 27 тысяч обманутых дольщиков.

Арбитражный суд Московской области 18 марта 2016 года ввел в АО «СУ-155» процедуру наблюдения, а в апреле 2018 года суд признал компанию банкротом.

Балакин в 2015 году входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние тогда оценили в 1,7 миллиарда долларов.