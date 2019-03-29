РИАМО – 29 мар. Столичные правоохранители задержали няню, которая в течение четырех месяцев избивала двойняшек на северо-западе столице, сообщает «Интерфакс».

«Задержана няня, истязавшая двойняшек на северо-западе Москвы. С декабря прошлого года по 9 марта 2019 года 47-летняя женщина работала по договору в семье и, судя по видео с камер наблюдения, систематически наносила двум малышам побои», – сказал представитель пресс-службы Следственного комитета РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об истязании в отношении несовершеннолетних (часть 2 статьи 117 УК РФ).

По данным следствия, няня уехала из столицы сразу, как узнала, что ее нанимателю стало известно о происходящем. Но 28 марта женщина была задержана. В настоящее время она доставлена на допрос к следователю.

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