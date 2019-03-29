РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 мар. На Центральной площади в подмосковном Королеве в честь Дня Победы пройдет парад, написал в своем Instagram-аккаунте руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу в администрации обсудили детали организации празднования Дня Победы в городе. На совещании присутствовали сотрудники администрации, правоохранительных органов, городских служб и командованием БДК «Королев».

«В этом году (2019 – ред.) празднование состоится на обновленной центральной площади города у ЦДК имени Калинина. Здесь пройдет торжественная часть, а также торжественный парад и концертная программа. В параде, по уже сложившейся традиции, примут участие военнослужащие морской пехоты, которые приедут в наш город сразу же после большого парада на Красной площади», – написал Копцик.

Копцик провел встречу с командиром подразделения, обсудили детали парада. По его словам, горожан ждут интересные сюрпризы.

«Состоится и традиционное шествие «Бессмертного полка», оно начнется в 13:00 от памятника Сергею Королеву на проспекте Королева. Конечно же, при подготовке к празднику особое внимание уделяем безопасности жителей, в эти дни правоохранительные органы будут нести усиленное дежурство», – заключил Копцик.