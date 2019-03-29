РИАМО – 29 мар. Маркетплейс Aizel представляет пять актуальных оттенков сезона в мужской моде, чтобы определиться с обновками гардероба уже сейчас.

Базовый снежно-белый цвет претендует на роль доминантного. Вариации на тему белоснежных брюк, пальто, комбинезонов, обуви и аксессуаров представили большинство дизайнеров. Цвет словно создан для лаконичных, чистых и минималистичных образов all-white, но никто не запрещает миксовать и использовать белый в деталях.

Например, белые текстильные мужские слипоны от Lacoste выполнены из фактурной ткани и дополнены короткой шнуровкой с люверсами в тон, на тонкой подошве − контрастная полоса по верхнему краю. Отличный акцент в повседневном образе.

Глубокий бордо. Традиционный цвет осени в 2019 году оказался в числе дизайнерских фаворитов и украсил весенне-летние образы. Глубокий, благородный и элегантный оттенок реализовался в респектабельных деловых костюмах, стильных пальто, обуви и аксессуарах: мужские головные уборы Jester Red – самый писк моды.

Оставаться в тренде можно, воспользовавшись всего одной деталью в образе. Бордовая бейсболка от Balenciaga Man из натурального хлопка с фирменным логотипом – идеальное дополнение трендового лука.

Также чувственная и романтичная сирень словно визуализирует наступившую весну. Этот утонченный оттенок ориентирован на молодых мужчин. Обворожительные рубашки, легкие поло, мягкие костюмы casual – все это имеет право на ключевые роли в гардеробе и при правильном сочетании (сирень привередлива и принимает только цвета из своей группы) позволяет создать актуальный образ на выход и на каждый день.

© предоставлено маркетплейсом Aizel © предоставлено маркетплейсом Aizel 1 из 2

Например, сиреневое хлопковое худи Acne Studios из мягкого хлопкового джерси с объемным капюшоном – универсальное дополнение к повседневному образу в стиле sport style.

Фиеста. Энергичный, страстный цвет – выбор уверенных в себе мужчин. Яркий, динамичный оттенок красного с оранжевым подтоном уверенно доминирует в образах и не терпит конкуренции. В этом сезоне фиеста активно внедрилась в повседневные вещи: трикотажные и вязаные свитера, куртки, обувь и аксессуары.

Ультрамодные огненно-красные туфли Thomas III Calf Patine от Christian Louboutin из натуральной глянцевой кожи, декорированные коническими металлическими шипами, – верх элегантности и совершенства и ключевой элемент делового образа.

Еще одним модным цветом стал солнечно-желтый. Яркий оттенок наверняка станет главным героем стритстайл-образов. Дизайнеры настоятельно рекомендуют добавить этот жизнерадостный цвет в гардероб, чтобы согреться его теплом, подарить радость и отличное настроение.

Медово-желтая футболка-поло от Gucci с контрастным воротником и широкими полосками на рукавах дополнена застежкой на пуговицах. Яркий и свежий элемент модного весеннего лука!