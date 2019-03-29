РИАМО – 29 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил с профессиональным праздником сотрудников культуры Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Во Дворце культуры «Вертикаль» прошел концерт «Творцы души», приуроченный к профпразднику сотрудников культурной сферы. Почетными гостями мероприятия стали временно исполняющая полномочия главы города Людмила Иванова, а также Жук. Он обратился с приветственным словом к гостям праздника. Поблагодарил виновников праздника за талант, вдохновение и самоотдачу в профессии.

«Благодаря вам преумножается культурное наследие нашего региона», – отметил Жук.

Он вручил директору ДК «Вертикаль» Татьяне Кудрявцевой панно Мособлдумы.

Для гостей праздника выступили руководители творческих коллективов ДК «Вертикаль» и артисты оперетты Геннадий Костров и Ксения Горлан.