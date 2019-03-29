РИАМО – 29 мар. Чтобы обезопасить свое жилье от попыток кражи и взлома, жителям столицы следует установить у себя дома сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника управления вневедомственной охраны по Москве полковник полиции Александр Сивов.

«Обезопасить свое жилище можно разными способами. Но самым эффективным на сегодняшний день является охрана квартиры. Установка сигнализации с подключением на пульт вневедомственной охраны. Сотрудники правоохранительных органов примут все меры, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в квартиру или скрыться с вещами», – заявил Сивов.

Он добавил, что кроме установки сигнализации для обеспечения безопасности своих вещей, следует также постараться не распространять в социальных сетях информацию о предстоящих длительных поездках.

Также не стоит распространяться о том, что планируется покупка дорогостоящих вещей, или же о том, что дома находится крупная денежная сумма и большое количество ювелирных драгоценностей.

«Всего в столице под защитой вневедомственной охраны находятся более 200 тысяч объектов, из них около 180 тысяч – квартиры», – дополнил Сивов.

За 2018 год в Москве зафиксировано более 1,5 тысяч квартирных краж, из них свыше 540 совершены в весенне-летний период.