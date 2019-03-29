РИАМО – 29 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук проверил реализацию программы нового обращения с твердыми бытовыми отходами в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Территория Подмосковья была разделена на семь кластеров, каждый из которых закреплен за региональным оператором.

«В Дзержинском работает Каширский региональный оператор, отвечающий за установку контейнеров для раздельного сбора мусора и вывоз отходов. К сожалению, Дзержинский отстает от Московской области в части оборудования контейнерных площадок. Это связано с недостаточным финансированием. Процесс перехода на раздельный сбор мусора не такой простой, но, я уверен, что в скором времени он будет отлажен», – сказал Жук.

Депутат осмотрел контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, установленные на улице Спортивная, дома №№4 и 10.

По словам заместителя главы администрации городского округа, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Константина Карпова, все контейнерные площадки должны быть оборудованы по единым стандартам, утвержденным министерствами жилищно-коммунального хозяйства и экологии Московской области.

«Контейнерная площадка для раздельного сбора мусора должна иметь твердое основание, крышу во избежание попадания осадков и ограждение с трех сторон. За установку контейнеров для сухих и мокрых отходов отвечает региональный оператор», – добавил Карпов.