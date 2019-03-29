РИАМО - 29 мар. В Одинцовском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на проведение работ по благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «РИК» на действия администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского городского округа и МКУ «Центр муниципальных закупок» при проведении электронного аукциона проведение работ по благоустройству территории деревни Фуньково.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения, и признало жалобу ООО «РИК» обоснованной», – отмечается в материале.

Антимонопольной орган выдал администрации сельского поселения Ершовское и МКУ «Центр муниципальных закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.