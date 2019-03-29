РИАМО - 29 мар. В пятницу днем в аэропортах столицы «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, шесть отменили, в «Шереметьеве» задержаны три рейса. В «Домодедове» восемь рейсов задержали и три отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Начавшийся в Москве снегопад закончится вечером с приходом теплого атмосферного фронта. Всего за пятницу может выпасть от 3 до 4 миллиметров осадков, что составляет примерно от 8 до 11% от месячной нормы.