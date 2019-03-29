РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 мар. Движение транспорта будет перекрыто по улицам Смирновская, Кирова в подмосковных Люберцах 30 марта в связи с парадом техники, говорится в instagram-аккаунте buntin_egor.

«30 марта с 10:00 до 11:00 в связи с прохождением парада коммунальной техники будет перекрыто движение транспорта по улице Кирова и улице Смирновская в Люберцах», – говорится в сообщении.

Администрация просит водителей отнестись с пониманием и заранее выбирать пути объезда.