РИАМО - 29 мар. Губернаторский подарок «Я родился в Подмосковье!» будут вручать родителям всех новорожденных, которые появятся на свет в областных медучреждениях с 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В этом году для новорожденных в Московской области вводится подарок от губернатора региона Андрея Воробьева под названием: «Я родился в Подмосковье!». Все дети, которые появятся на свет в подмосковных роддомах, перинатальных центрах получат такой подарочный набор. Планируется, что уже к 1 сентября он поступит во все наши учреждения родовспоможения», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова.

По ее словам, основная цель подарка – забота о малыше, маме и семье в целом. Набор состоит из трех частей.

«Мы постарались сделать так, чтобы губернаторский подарок был полезен для всех. Он включает в себя самые необходимые предметы: одежду на первый год жизни, предметы ухода для малыша и для мамы, подушку для кормления, подогреватель для детского питания и многое другое. Отдельно хочу выделить молокоотсос с уникальной системой хранения грудного молока, что позволит осуществлять кормление комфортно как для мамы, так и для малыша. Еще одной фишкой подарка станет аптечка для новорожденного, которую мы включили по многочисленным просьбам мам», - добавила Солдатова.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что ежегодно в Подмосковье на свет появляется около 85 тысяч детей.

«К нам поступало немало обращений будущих родителей с просьбой ввести такой подарочный набор в Московской области. Я благодарю губернатора региона Андрея Воробьева за внедрение данной инициативы», - сказал Матвеев.