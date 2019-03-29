РИАМО - 29 мар. В Московской области пройдут классы ребят, набравших в прошлом году 100 баллов на едином государственном экзамене, в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Московская область присоединяется к всероссийской акции «100 баллов для победы». Во всех муниципалитетах региона для выпускников школ пройдут мастер-классы ребят, набравших в прошлом году 100 баллов на едином госэкзамене», – заявила Забралова.

Она добавила, что в этом году акция уже пятый раз проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Подмосковный регион ежегодно активно участвует в акции. На площадках всех наших муниципалитетов будут организованы специальные мероприятия, где выпускники этого года смогут узнать, как подготовиться к экзамену и сдать его на максимальный балл. Мы фиксируем увеличение количества стобалльников в регионе», – подчеркнула Забралова.

Она уточнила, что в прошлом году, например, максимальную оценку по результатам ЕГЭ получили 530 подмосковных школьников, что на 30% больше, чем в 2017 году.

«Уверена, благодаря, в том числе, акции, в этом году стобалльников станет еще больше», – пояснила Забралова.

По ее словам, акция уже охватила 13 муниципалитетов, основная же часть мероприятий пройдет на территории Московской области в течение апреля.