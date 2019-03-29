РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В поселке МИС подмосковного Подольска жители неоднократно жаловались на низкую температуру в квартирах и недостаточный подогрев воды, поэтому на котельной начали режимную наладку тепловых сетей, которая пройдет в три этапа, сообщил на встрече с жителями директор муниципального казенного учреждения «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

В поселке МИС микрорайона Лаговский 28 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. Входе мероприятия начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина отчиталась о проделанной работе в 2018 году и планах на текущий год. Также во встрече принял участие замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов администрации.

«В течение этого отопительного сезона нам поступало большое число жалоб на неудовлетворительное отопление и слабый нагрев горячей воды в поселке МИС, неоднократно выезжали комиссии с проверками, но все соответствовало нормативу. Жители отметили, что, когда приезжает комиссия, все становится хорошо, а когда уезжает – ситуация ухудшается», – сказал Чибисов.

Он добавил, что дома отапливает котельная МУП «Подольская теплосеть», в 2015 году ее модернизировали и установили новые котлы, теперь она работает в автоматическом режиме. В итоге принято решение, что требуется режимная наладка тепловых сетей, как наружних, так и внутридомовых.

По словам Чибисова, наладку уже начали, но она не может быть закончена, пока идет отопительный период. Всего потребуется несколько этапов, первый уже завершился. В ходе него специалисты рассчитали количество распределяемого тепла по жилым домам и квартирам. Так как сеть была не налажена, то какие-то квартиры слишком сильно отапливали, а в каких-то не хватало тепла. Второй этап проведут в межотопительный период.

Он отметил, что в течение отопительного сезона температура воздуха в жилых помещениях в поселке не опускалась ниже 18 градусов, что соответствует законодательству. Чибисов отметил, что такую температуру многие посчитали некомфортной, но такие параметры были заданы в автоматической котельной, работа которой зависит от температуры наружного воздуха.