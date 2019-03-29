РИАМО - 29 мар. Социологи выяснили, что москвички впервые становятся мамами в среднем на два года позже, чем женщины в других регионах, в целом основная масса рождений в столице приходится на возрастную группу 25-34 года, сообщает ТАСС.

Социологическое исследование «Гендерный профиль социально-экономических проблем Московского региона» проведено по заказу уполномоченного по правам человека в Москве. Объектом исследования стали социально-экономические проблемы положения женщин в регионе. Работа опирается на данные Росстата и управления МВД РФ по столице.

«В Москве сложилась возрастная модель репродуктивного поведения: москвички выходят замуж позже, чем в среднем по России, распадается больше браков, чем по России, и москвички рожают своего первого ребенка в среднем на два года позже, чем в среднем по России. Это тот фактор, который ограничивает число детей в семье, - чем позже женщина вышла замуж, чем позже родила первого, тем меньше вероятность того, что она родит третьего ребенка», - сказала научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова.

Она добавила, что, как показали данные Росстата, население Москвы ориентировано, в основном, на семью с 1-2 детьми, с небольшим перевесом в пользу двоих детей.

«Семья, ориентированная на троих детей, - уже, скорее, исключение для Москвы, это нужно учитывать в демографической политике столицы», - уточнила она.

Согласно данным исследования, в целом основная масса рождений в Москве приходится на возрастную группу 25-34 года (59,8% числа родившихся в 2016 году против 62,4% в 2010 году). На долю 15-24-летних матерей приходится 21,8% родившихся (в 2010 году - 20%), на долю старших возрастов - 35-49 лет - 18,4% (в 2010 году - 17,6%).