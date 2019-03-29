РИАМО - 29 мар. В объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед» в рамках Года театра в России с марта по декабрь пройдут «Театральные сезоны», говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов «Читай-город – Буквоед».

2019 год объявлен в России Годом театра. Под эгидой Года театра по всей стране пройдут масштабные международные и всероссийские мероприятия.

«Театральные сезоны» – это подарки, встречи с интересными людьми и приятные сюрпризы. Ежемесячно в социальных сетях «Читай-города» и «Буквоеда» будут проводиться различные конкурсы, где подписчики смогут принять участие и получить билеты в театры Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Тюмени, Уфы, Краснодара и Курска», – отмечается в материале.

Также в магазинах пройдут встречи с актерами, режиссерами, театральными деятелями и открытые тематические лекции.

Об участии в акции ведутся переговоры с Государственным академическим Большим театром России, театром «Ленком», МХТ имени Чехова, Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и балета, Челябинским государственным академическим театром драмы имени Н. Орлова, Красноярским драматическим театром имени А. С. Пушкина, Тюменским драматическим театром, Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета и десятком других ведущих театров страны.

Объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» – крупнейшая европейская книжная сеть. По итогам 2016 года вошла в тройку лидеров по числу книжных магазинов в Европе. В составе сети под брендами «Читай-город» и «Буквоед» работают около 600 магазинов в 195 городах.