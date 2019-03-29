РИАМО - 29 мар. Муслим Джамбеков, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП на Можайском шоссе в Москве, сам пришел в правоохранительные органы Чечни, сообщает Газета.ru.

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошла дорожная авария. Водитель Mercedes-Benz Gelandewagen на скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате ДТП погибли женщина и ее 14-летняя дочь, мужчину-водителя госпитализировали. За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии. Он был объявлен в розыск.

«Накануне я призвал Джамбекова незамедлительно явиться в полицию. Своим состоянием он пытается оправдать поступок, который позорен для любого человека. По словам мужчины, услышав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции», – сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он добавил, что мужчина готов понести любое наказание, предусмотренное законом. Виновник аварии очень сожалеет о произошедшем и выражает соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в руководстве МВД РФ отмечали, что Джамбеков был в состоянии глубокого шока и поэтому скрылся с места ДТП, он также получил травму.

Уголовное дело по факту ДТП с погибшими на Можайском шоссе в Москве передадут следователям>>