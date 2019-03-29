РИАМО - 29 мар. В первую пятерку событийных путешествий на предстоящих выходных вошел фестиваль народных промыслов в подмосковном Клину, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

«В первую пятерку событий выходных, интересных для туристов, вошли праздник юмора «Смешной фестиваль» в Санкт-Петербурге, неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, фестиваль народных промыслов в Клину (Московская область), чемпионат России по биатлону в Тюмени и праздник «День оленевода» в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ)», – отмечается в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий мартовских выходных.

V фестиваль народно‐художественных промыслов пройдет с пятницы по 31 марта в Клину. В пятницу гостям представят туристский потенциал Казани и пригласят на национальный праздник Сабантуй. А 30 марта в комплексе «Клинское подворье» будут работать мастера народно-художественного промысла Московской области. Помимо этого, 31 марта в парке культуры и отдыха Сестрорецкий пройдет концерт с участием певца и актера Рената Ибрагимова.