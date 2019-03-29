РИАМО – 29 мар. Генеральный директор ООО «Ранд-Транс» Валерий Старшинов отметил, что информация по поводу повышения оплаты проезда на территории городского округа Люберцы была ложной, сообщается в Instagram-аккаунте lybertsy.zhk_offic.

«Коллеги, сообщение о повышении тарифа на проезд не подтверждаем. Это ошибка руководителя, проблема с коммуникацией. Сегодня (29 марта – ред.) все информационные объявления будут удалены из ТС, вывешены опровержения. Приношу извинения от лица руководства компании. Тема закрыта!» – сказал Старшинов.

Как раннее сообщалась, с 8 апреля текущего года планировалось поднять стоимость проезда по городу на 5 рублей за наличный и безналичный расчет, однако, информация не подтвердилась.