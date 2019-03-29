РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В трех парках Люберец 6 апреля пройдет акция «Добрый шкаф», все желающие смогут принести уже ненужные вещи и передать их нуждающимся, сообщается в группе «Добрый шкаф» в соцсети «ВКонтакте».

«Добрый шкаф» откроет свои двери 6 апреля в Люберецких городских парках культуры и отдыха. Если ваши полки полны вещами, которые вам уже не нужны, то вы можете поделиться ими с людьми, которые в них нуждаются», – говорится в сообщении.

Проект направлен на помощь нуждающимся и состоится сразу в трех люберецких парках (Центральном ПКиО, ПКиО «Наташинские пруды», Малаховский ПКиО) с 12:00 до 15:00.

Подробнее о правилах проведения, а также отчеты с проведенных акций можно увидеть в нашей группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/dobryishkaf и на странице @dobryi_shkaf в Instagram.