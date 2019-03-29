РИАМО - 29 мар. Внешнюю подсветку здания Московской областной думы выключат 30 марта в рамках всемирной акции «Час Земли», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Московская областная дума присоединится к всемирной акции «Час Земли». Так, 30 марта в период с 20:30 до 21:30 по московскому времени выключат внешнюю подсветку здания регионального парламента на проспекте Мира» - говорится в собщении.

Символическая акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2019 году она пройдет уже в 13 раз. Это одна из самых массовых акций в мире, цель которой - напомнить жителям планеты о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах.

Тема российского «Часа Земли» в этом году - «Ответь за природу!».

В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников. В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.