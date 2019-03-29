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Дом и семья

Как быстро сделать генеральную уборку: лайфхаки от подмосковного клинера

Как сэкономить время и силы во время весенней генуборки, РИАМО рассказала профессиональный клинер из Подмосковья Наталья Колос.

Как сократить время уборки

©  pixabay.com

«Чтобы справиться с уборкой максимально быстро, достаточно следовать простым правилам, которые сделают процесс приятнее и короче», - советует клинер Наталья Колос.

1. Действовать стоит по плану, а не хаотично. У вас должна быть четкая схема: что убрать сначала, а что потом. Это сократит работу минимум на два часа.

2. Не пытайтесь убрать все сразу. В случае сезонной генеральной уборки следует распределить работу на три дня. Каждый раз на это будет уходить всего по 1,5 – 3 часа. Это сэкономит силы и время для других дел.

3. Одно из главных правил – двигаться от верхних поверхностей к нижним, а не наоборот (например, если сначала помыть пол, а затем смахнуть со стола мусор, на него посыплются крошки).

4. Попробуйте работать двумя руками — одна моет, другая протирает.

5. Слушайте во время работы любимую музыку или электронные книги. Тогда уборка станет не только быстрой, но и приятной, отмечает эксперт.

Также клинер советует распределять работу и привлекать к уборке домашних – так дело пойдет быстрее.

Какие средства использовать

©  pixabay

По словам Натальи Колос, для того чтобы провести качественную уборку, достаточно иметь в запасе небольшой запас чистящих средств. Часть инвентаря лучше постоянно держать под рукой для удобства.

Вам понадобится:

- губка;

- тканевая тряпочка для протирания поверхностей насухо (из микрофибры – для кухни, из мягкого плотного материала – для мебели в квартире);

- фартук с карманами, в которые удобно класть инвентарь;

- перчатки, чтобы избежать попадания химии на кожу;

- пульверизатор с водой;

- спрей для стекол;

- чистящий порошок;

- средство по борьбе с известковым налетом;

- специальные составы для мытья пола, плиты, посуды;

- веник с совком;

- швабра и ведро.

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С чего начать: убираем вещи по местам

© flickr.com,kelly

Для начала необходимо подготовить к уборке все поверхности в доме.

Все поверхности, требующие очистки, должны быть пустыми. Чем меньше вещей, тем быстрее и проще пойдет процесс. В зависимости от запущенности помещения, на это может уйти от 2 до 5 часов.

Первое, что стоит сделать – избавиться от мусора. Долой все коробки, бумажки, остатки еды, грязь, оставленную домашними животными.

Глобальную ревизию стоит начать с сортировки вещей на нужные и ненужные: разобрать все шкафы и полки, избавиться от скопившегося хлама.

«Очень важно не жалеть ненужную одежду, посуду и сломанные бытовые мелочи. Собрать их лучше в объемные мусорные мешки, выделив по одному для каждой комнаты», – советует специалист.

Последний этап – разобрать одежду по сезону, оставив в шкафу только. Куртки и шубы лучше отнести в химчистку, а теплую обувь почистить и убрать в шкаф.

Для экономии времени перемещаться стоит в следующем порядке: спальня и детская – кухня – санузел – прихожая, рекомендует Наталья.

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Обработать поверхности заранее

© РИАМО, Анастасия Осипова

Вместо того, чтобы долго и утомительно оттирать поверхности, лучше нанести на них моющее средство и подождать: тогда любая грязь отойдет после нескольких движений губкой, советует эксперт.

Заранее нанесите чистящие средства на плиту, унитаз, ванну и кафель, а также замочите посуду. Найдите сильно загрязненные поверхности и обработайте пятна.

«В среднем достаточно подержать средство 15-20 минут на любой поверхности», – отмечает Наталья Колос.

Главное табу – не использовать при чистке мебели и посуды железные губки во избежание царапин.

Перед тем как переходить к следующему этому этапу, необходимо отмыть все замоченные поверхности.

Сотрите пыль и грязь

© flickr.com

Эта часть генеральной уборки является самой трудоемкой. Уделите внимание труднодоступным местам – это шкафы, полки, люстры, дальние уголки и прочие места, где всю зиму копилась грязь.

«Сначала используйте влажную тряпку, которая хорошо впитывает и не размазывает грязь, а затем протирайте все сухой. Так пыль будет меньше оседать. Протирать следует четкими движениями сверху вниз, тогда не останется неприятных разводов», – советует эксперт.

Полезный лайфхак: для пропитки тряпки отлично подходит средство для чистки стекол.

Последовательность уборки следует сохранять такой же, как и при нанесении моющих средств: от спален – к коридору. Если следовать этим простым советам – квартира станет чище уже через полчаса.

Почистите мебель и зеркала

©  pixabay.com

После того, как вся внешняя грязь устранена, а посуда вымыта, можно приступать к чистке стеклянных поверхностей и мебели.

С помощью пульверизатора нужно обработать поверхность зеркал специальным средством и стереть его сухой тряпкой движениями вверх-вниз.

«Что касается окон, то тут лучше отойти от бабушкиных методов с газетками и ведром воды. Специальный спрей решит этот вопрос. Не забудьте про уголки внутри рамы – с ними отлично справится средство для мытья посуды. Если не удается добраться до труднодоступного места, можно намотать пропитанную ткань на карандаш», - советует Наталья Колос.

На этот процесс она рекомендует потратить не менее 1,5 часов.

С мягкой мебелью сложнее: при наличии сложных пятен эксперт советует избегать экспериментов и сдавать ее в химчистку.

От простых загрязнений помогут избавиться средства для чистки ковров, по обивке же можно пройтись пылесосом.

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Вымойте пол и плинтуса

©  pexels.com

Перед тем, как выходить на финишную прямую лучше еще раз осмотреть квартиру - если все сверкает, можно заняться полом. Перед тем как мыть, необходимо пропылесосить и поднять все ковры.

«Многие терпеть не могут этот процесс, но с правильным подходом достаточно получаса даже в самой большой квартире», - отмечает клинер.

Не стоит перебарщивать и лить в ведро с водой больше средства для пола, чем сказано в инструкции: после мыться пол может остаться липким.

Начиная с дальних углов, вымывайте параллельными движениями все покрытие, направляясь к выходу из квартиры. Места под радиаторами отопления и у плинтусов стоит вымывать особо тщательно, желательно при помощи мягкой губки с чистящим порошком.

По мнению клинера, самое главное – не натирать пол хаотичными движениями, так как после высыхания он не будет блестеть. Лучше прибегнуть к плавным прямым движениям.

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Как часто нужно убираться

© Фото,Фотобанк Московской области, Сергей Гордеев

«Сезонная уборка – это не столько шанс избавиться от старых вещей, сколько необходимость защититься от грязи и микробов, скопившихся за зиму» - говорит Наталья Колос.

Согласно санитарным нормам, даже после генеральной уборки влажную очистку квартиры необходимо проводить каждую неделю.

При этом каждая зона требует отдельного внимания:

- в спальне лучше убирать раз в 5 дней;

- в детской и на кухне – каждый день;

- санузел рекомендуется чистить раз в 3 - 4 дня.

Кстати, чем новее мебель и отделка, тем меньше скапливается пыли, а соответственно, потребность в постоянной уборке снижается.

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