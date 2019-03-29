Как быстро сделать генеральную уборку: лайфхаки от подмосковного клинера

«Чтобы справиться с уборкой максимально быстро, достаточно следовать простым правилам, которые сделают процесс приятнее и короче», - советует клинер Наталья Колос.

1. Действовать стоит по плану, а не хаотично. У вас должна быть четкая схема: что убрать сначала, а что потом. Это сократит работу минимум на два часа.

2. Не пытайтесь убрать все сразу. В случае сезонной генеральной уборки следует распределить работу на три дня. Каждый раз на это будет уходить всего по 1,5 – 3 часа. Это сэкономит силы и время для других дел.

3. Одно из главных правил – двигаться от верхних поверхностей к нижним, а не наоборот (например, если сначала помыть пол, а затем смахнуть со стола мусор, на него посыплются крошки).

4. Попробуйте работать двумя руками — одна моет, другая протирает.

5. Слушайте во время работы любимую музыку или электронные книги. Тогда уборка станет не только быстрой, но и приятной, отмечает эксперт.

Также клинер советует распределять работу и привлекать к уборке домашних – так дело пойдет быстрее.