РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. В подмосковном Королеве за неделю жители оплатили долги за ЖКУ на сумму более 900 тысяч рублей, сообщается на странице городского расчетно-кассового центра в Instagram.

За неделю сотрудники королевского расчетно-кассового центра (КРКЦ) провели 53 личные встречи и совершили выезды по 68 адресам.

«В период с 22 по 28 марта была произведена оплата задолженности за ЖКУ на сумму 938 тысяч рублей. Судами приняты 15 решений по делам на сумму 1,7 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Сервисом «НеДолжник» воспользовались 1 786 жителей. Была согласована 1 онлайн-заявка на реструктуризацию задолженности на сумму 18 000 рублей. С помощью сервиса оплачено ЖКУ на сумму 242 тысяч рублей.