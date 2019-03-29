РИАМО – 29 мар. Инспекторы ГИБДД проинформировали водителей подмосковных Люберец о местах приема на бесплатную утилизацию изношенных автопокрышек, говорится в сообщении пресс-службы управления по охране окружающей среды Люберецкого горокруга.

«В рамках акции «Безопасная шина» прошло информирование автомобилистов о местах приема на бесплатную утилизацию изношенных автопокрышек. Данная акция проводится для улучшения состояния окружающей среды и безопасности на дорогах. Подобные мероприятия будут проводиться вплоть до 30 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД регулировали движение во время проведения акции, а волонтеры организовали раздачу листовок.

Мероприятие состоялось при участии Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое», управлением по охране окружающей среды администрации горокруга Люберцы с участием активистов «Молодой гвардии Единой России». Акция проводилась на улице Волковская.