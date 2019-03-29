РИАМО - 29 мар. На средства от платных парковок в Пресненском районе столицы планируют благоустроить 41 двор на 28 улицах, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«41 двор обустроят в Пресненском районе на деньги от платных парковок в 2019 году. Работы планируется провести на 28 улицах, среди которых: Васильевская, Гашека, Малая Грузинская, 1905 года, Зоологическая, а также Большой Козихинский, Новопресненский и Скатертный переулки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подробную информацию о работах можно найти на сайте управы в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».

«На территории Пресненского района разместят игровые, спортивные и воркаут-площадки, оснастив их безопасным резиновым покрытием и современным оборудованием. Помимо этого, отремонтируют тротуары, поменяют бордюры, поместят лавочки и ограждения, установят опоры освещения. Планируются также работы по озеленению: посадка кустов и деревьев, установка цветников, обновление газона», - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что работы по благоустройству проводятся с учетом пожеланий жителей, которые могут проголосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или через муниципальных депутатов.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, горожане могут в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: 8 (495) 539-54-54, 3210 (с мобильного).

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.