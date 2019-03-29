РИАМО - 29 мар. Для жителей всех регионов России стала доступна библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ), для подключения надо установить мобильное приложение, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Теперь все желающие могут воспользоваться размещенными в библиотеке МЭШ учебными материалами: сценариями уроков, интерактивными образовательными приложениями, тестовыми заданиями, различными пособиями и произведениями художественной литературы.

«Конечно, все это дает огромные возможности для сотрудничества и предоставляет шанс ориентироваться на уникальный московский опыт. Первым делом открытие доступа к библиотеке МЭШ оценили учителя и директора школ из регионов», – отмечается в сообщении.

Директор школы №27 Ижевска (Республика Удмуртия) Наталья Наговицына уточнила, что с МЭШ она познакомилась в рамках проекта по взаимообучению городов.

«Раньше оценить преимущества этой системы мы могли только, когда приезжали в столицу. Замечательно, что сейчас мы у себя в школах получили доступ к большому количеству уникальных ресурсов МЭШ, которые позволят сделать уроки еще интереснее. Скажу честно, нам оставалось только мечтать, что МЭШ придет в разные уголки нашей страны», – дополнила Наговицына.

Сейчас в библиотеке МЭШ можно найти более 35 тысяч сценариев уроков, 936 электронных учебных пособий, 355 учебников, свыше 24 тысяч тестовых заданий и порядка 50 тысяч интерактивных образовательных приложений. Важно, что весь контент разрабатывают сами преподаватели. Авторы самых востребованных материалов получают гранты от правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ.

В перспективе учителя из других регионов страны смогут делиться опытом со столичными коллегами и пополнять библиотеку МЭШ своими уникальными наработками.

«Нужно дать возможность загружать свои сценарии, дополнять нашу образовательную платформу знаниями педагогов из других регионов и, возможно, из других стран, сделать нашу систему еще более открытой», – подчеркнул мэр города Сергей Собянин.

В 2018 году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки МЭШ включили в список 100 главных образовательных проектов мира. В нынешнем году «Московская электронная школа» победила на всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.