РИАМО - 29 мар. На утро пятницы высота сугробов в подмосковных Черустях составила 18 сантиметров, а на западе и северо-западе области снег стаял до 1 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снегопад в столицу в пятницу принес теплый атмосферный фронт. Он малоподвижный, а потому остается полноправным хозяином погоды всю первую половину дня. Но уже к вечеру, смещаясь на юго-запад, он освободит московскую землю от ненастья. Заметно поубавившиеся сугробы вновь подрастут.

«По состоянию на 9 часов утра 29 марта, <…> в Подмосковье самыми снежными остаются восточные и юго-восточные районы, а наибольшая высота снега зафиксирована в Черустях - 18 сантиметров. Меньше всего снега на западе и северо-западе, местами до 1 сантиметра», - говорится в сообщении.

Высота сугробов на ВДНХ составляла 5 сантиметров, а в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии и в центре города уменьшилась до 1 сантиметра. На отдельных участках столицы снег сошел.