РИАМО - 29 мар. Житель столичного района Новокосино обнаружил в куче мусора живого енота, о своей находке москвич написал в паблике «Подслушано Новокосино» в соцсети «ВКонтакте».

«Каким же надо быть нелюдем, чтобы выбросить, как мусор, бедняжку в бункер», - написал пользователь, добавив, что енота нашли около дома на Городецкой улице.

К записи также прикреплены две фотографии. На одной из них животное едва можно заметить в груде бытовых и строительных отходов, а на втором снимке запечатлен уже пойманный енот, сидящий в ведре.

В комментариях к посту автор добавил, что сейчас со зверьком все хорошо – его забрали в центр передержки диких животных.