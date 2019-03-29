РИАМО - 29 мар. Неизвестный проник в квартиру пенсионера на Зеленом проспекте в столице, он вынес оттуда 2,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В ОМВД обратился пожилой мужчина, проживающий по адресу: Москва, Зеленый проспект, и заявил о краже в квартире после пожара по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в неустановленный период времени неизвестный свободным доступом из квартиры совершил кражу денежных средств в сумме 2,2 миллиона рублей, принадлежавших заявителю», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».