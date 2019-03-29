РИАМО – 29 мар. Московский кредитный банк (МКБ) занял второе место в топ-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования по версии аналитического центра ООО «Русипотека», говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

По итогам работы банков Высшей ипотечной лиги в феврале 2019 года прирост по ипотеке МКБ составил 82,32% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Значительный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов выдачи ипотечных кредитов на новостройки в рамках совместных программ с ключевыми партнерами – застройщиками ГК «Инград» и ГК «ПИК». В дальнейшем мы планируем продолжать наращивать объемы сотрудничества, развивая электронные сервисы по аккредитивной схеме расчетов и автоматизируя процесс проведения сделки», - сказал директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

Объем выданных в феврале 2019 года кредитов аналогичен показателям традиционно «жарких» осенних месяцев. Из-за сезонности объемы кредитования при прочих равных могут увеличиваться в 3-4 раза.

ПАО «Московский кредитный банк» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.