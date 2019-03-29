РИАМО - 29 мар. Проект по благоустройству Кореневского карьера в Люберцах вошел в топ-20 лучших проектов России и прошел в четвертый тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров», говорится в сообщении администрации городского округа Люберцы.

«Команда активистов из Люберец предложила проект «Пространство живого досуга», цель которого – создание центра сбалансированного живого досуга на базе Кореневского карьера», – говорится в сообщении.

За счет развития массового спорта, активных игр и практик проект позволит охватить минимум 40 тысяч человек и обеспечит все возрастные группы активным досугом. Запланировано создание центра детского просвещения, лыжного и гребного спорта, а также иных летних и зимних видов отдыха.

«Друзья, поддержите земляков – проголосуйте за реализацию спортивного и досугового проекта! Это можно сделать до 4 апреля по ссылке», – заключается в сообщении.