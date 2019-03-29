РИАМО - 29 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Клин, в отношении ООО «СДВ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, администрация заключила с обществом контракт на выполнение работ по устройству подъездных путей к водоему и создание условий забора воды пожарными машинами.

«В связи с нарушением ООО «СДВ» условий исполнения контракта, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СДВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.