Утро 29 марта у жителей Московского региона началось с мощного снегопада, который, по сообщению синоптиков, продлится до вечера. Социальные сети сегодня переполнены фото и видео внезапного возвращения зимы.

Весна близко: последняя неделя холода и стремительное потепление в Москве>>

В Королеве наблюдали вот такое необычное "цветение".

Пользователь rika_999 из подмосковных Химок отмечает, что зима очень даже "интеллигентно" напомнила о себе.

«Нужно еще чуть‑чуть подождать»: синоптики о приходе настоящей весны в Московском регионе>>

А вот в столичном Измайлово искренне удивлены "подпорченным" каникулам.

Красоту необычной весны отметил также и пользователь edvard_lite.

А вот девушка под ником milkkella уверена, что на фото зимы краски и вовсе не нужны.

Ну и какой же снегопад без фото Кремля!

Что бесит москвичей ранней весной>>

Пользователь juliasevgelim по-военному отправила "набухание" почек в отставку.

Синоптики рассказали, когда погода позволит москвичам снять куртки>>